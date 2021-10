Come scegliere un gioiello: i 4 step per non sbagliare - Genova 24

I gioielli sono regali importanti. È necessario prendere in considerazione diverse variabili prima di procedere con l’acquisto, dal budget a disposizione alla tonalità di pelle della persona a cui si vuole regalare, per non parlare poi di gusti, preferenze, trend del momento e molti altri. Per fortuna ci sono quattro utili consigli da seguire per fare la scelta giusta.

Individuare il colore.Secondo molti esperti del mondo delle gioiellerie, una buona idea è osservare quali sono i colori preferiti della persona che riceverà il dono. Per capirlo dobbiamo solitamente guardare al colore degli abiti di questa persona, ai vestiti che indossa più spesso. Un suggerimento ottimo è cercare un gioiello che abbia come tonalità quel preciso colore. Per esempio, per chi ama il blu si possono scegliere zaffiri, ma anche turchesi. Chi è un patito del viola amerà le ametiste. Chi preferisce il verde può optare per smeraldi o tormaline di quella tonalità. Per il rosso ci sono rubini e topazi. Nel dubbio, c’è sempre il colore che va sempre di moda: quello dei diamanti bianchi, poiché incolori. Scegliere lo stile. C’è chi ama lo stile moderno, quindi i gioielli con un design contemporaneo. C’è invece chi predilige la tradizione e le sue forme: il classico anello solitaire, la collana con un filo di perle oppure un semplice bracciale d’oro. Quindi, prima di scegliere, bisogna osservare attentamente le inclinazioni estetiche di chi riceverà il regalo, se si tratta di una donna conservatrice e tradizionalista in fatto di abiti, o se tende a cambiare spesso stile. Per restare al passo coi tempi. In ogni caso, i gioielli di pregio, creati da un grande brand, sopravvivono alle mode passeggere e quindi sono più sicuri. Con un gioiello meno costoso, invece, non si può sbagliare, purché coerente con lo stile degli abiti indossati. Prestare attenzione alle collezioni. Ci sono donne che amano un tipo specifico di gioiello e vogliono indossarlo sempre, con delle piccole varianti. Per esempio, un anello in oro bianco con diamante, oppure un semplice orecchino realizzato con gli stessi materiali. Ma anche pezzi diversi della medesima parure: per esempio, potete regalare un anello e, se il gioiello è stato apprezzato, potete proseguire con un bracciale o una collana della stessa collezione. Se una donna ha nel cassetto un certo numero di gioielli simili, è probabile ne voglia ricevere in regalo altri, ovviamente con qualche variazione sul tema. Cercate i pezzi mancanti. Un’idea brillante (nel vero senso della parola) è completare una serie di gioielli con le parti mancanti. Per esempio, chi ha tanti gioielli in oro bianco potrebbe desiderare un pezzo in oro rosa da aggiungere alla propria raccolta. Chi ha tanti orecchini invece è probabile che desideri più anelli, e così via. Lo stesso discorso è valido per i gioielli della stessa serie di una stessa marca. E con bluespirit.com, individuare il prodotto desiderato ai migliori prezzi del mercato è più semplice.