Colpisce con la portiera un automobilista che non gli dà la precedenza e lo manda all'ospedale: denunciato - Genova 24

Genova. Una lite per banali questioni di viabilità è sfociata nell’aggressione di un automobilista nei confronti di un altro. E’ successo il 4 ottobre scorso, alle 7:30, in corso Marconi, alla Foce, dove la polizia locale è arrivata dopo la segnalazione di un incidente con ferito. Quando gli agenti sono arrivati hanno capito che il ferimento era stato causato non da uno scontro tra veicoli, ma da un’aggressione.

L’aggressore ha speronato con la sua auto quella di un uomo che non gli aveva dato la precedenza, un invalido civile al 75%, che ha cercato di scendere dalla sua macchina, ma l’aggressore gli chiuso addosso più volte la portiera ferendolo per poi fuggire a bordo della sua auto. L’aggredito, trasportato in ospedale, ha riportato ferite giudicate guaribili in 15 giorni. Gli agenti del reparto giudiziaria della polizia locale si sono messi sulle tracce dell’aggressore.

Nonostante i numeri di targa forniti da una testimone fossero errati e nonostante non ci fossero telecamere a riprenderla, incrociando marca, modello e colore del veicolo e le targhe simili a quella errata è stata convocata la proprietaria dell’unica auto che sembrava corrispondere alla descrizione. La donna ha ammesso di aver prestato l’auto al fidanzato che, identificato, ha ammesso l’aggressione ed è stato denunciato.