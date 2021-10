Cogoleto, esondato il rio Rumaro: in meno di tre ore caduti oltre 200mm di pioggia - Genova 24

Cogoleto. Mentre il grosso della perturbazione sta transitando lentamente sul ponente del genovesato, a terra iniziano a farsi sentire i primi effetti dell’incredibile quantitativo di pioggia caduti in questi minuti: per questo motivo il rio Rumaro è esondato in un tratto urbano.

Alcune strade sono state interdette al traffico, mentre risultano allagati diversi sottopassi ferroviari. Sul posto il presidio dei volontari della Protezione Civile e gli agenti della polizia locale. Sono inoltre segnalate frane tra Sciarborasca e Lerca e una in val Lerone; in via Moinetto è stato predisposto il senso unico alternato, mentre si registrno due sottopassi allagati.

“Se continua così ci aspettiamo grossi problemi dovuti non a manutenzioni ma a quantità di pioggia caduta”, ha commentato il sindaco di Cogoleto Paolo Bruzzone. Il territorio inizia a dimostrare qualche affanno: dalle 13, quando il fulcro della perturbazione è arrivato sopra il comune rivierasco, in poco meno di tre ore sono caduti al suolo oltre 200 mm di pioggia.