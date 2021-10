Genova. La proroga dello sciopero in porto sino alle sei di questa mattina, in concomitanza con l’allerta rossa, sta provocando qualche disagio per chi esce al casello di Genova Ovest.

Lo sciopero, indetto da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti aveva l’obiettivo di garantire la sicurezza dei lavoratori visto il mancato “percorso per affrontare le problematiche ancora irrisolte sul tema”.

Si registrano code in tutta l’area attorno a San Benigno.