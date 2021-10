Code in autostrada: arrivato il rimborso del biglietto - Genova 24

Non importa se hai deciso di prendere l’autostrada per andare a lavoro, in vacanza oppure a trovare la tua famiglia.

D’ora in avanti le code non saranno più un problema.

Finalmente è arrivato il cashback dei pedaggi autostradali.

Ma cos’è? Come funziona?

Autostrade per l’Italia ha deciso di rimborsare le tratte più caotiche e trafficate del Paese che, a causa di lavori di manutenzione o di miglioramento del servizio stradale, hanno la presenza di cantieri che rallentano o bloccano il flusso dei veicoli.

Significa che, per tutte le volte che ti ritroverai fermo in autostrada per via del traffico intenso e della presenza di cantieri, potrai richiedere il rimborso del biglietto, evitando di pagare l’intera tratta interessata.

Sì, è una vera svolta.

Per attivare il cashback hai bisogno di uno smartphone a portata di mano: tramite l’app dedicata al servizio, puoi ottenere dal 25% al 100% del rimborso sulla base del tempo effettivo di percorrenza. L’unica cosa che ti servirà sarà il Telepass o lo scontrino della tratta.

Il resto sarà tutto in discesa!

