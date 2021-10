Città di Cogoleto, Francesco Travi: "Puniti oltre misura da episodi" - Genova 24

Cogoleto. Il Città di Cogoleto è stato eliminato dalla Coppa Liguria di Prima Categoria, avendo perso 2 a 0 sul campo amico contro lo Speranza.

L’allenatore Francesco Travi commenta: “Siamo stati puniti oltre misura da episodi, invece noi quando arriviamo in area non riusciamo mai a concretizzare quello che riusciamo a creare”.

Nel secondo il Città di Cogoleto si è espresso molto meglio che nella prima frazione di gioco, entrando in campo più convinto. “Forse anche lo Speranza ha tirato un po’ i remi in barca – ammette Travi -. Noi abbiamo giocato un po’ meglio, però, se non si segna, risultati a casa se ne portano pochi“.

Tre giocatori squalificati e alcuni titolari in panchina, in vista dell’importante partita di domenica col San Cipriano. “Li ho tenuti a riposo anche perché avevano qualche piccolo problemino dovuto a domenica – spiega il mister -. Non ho voluto rischiare niente, credo sia giusto così”.

Travi, al 32° del secondo tempo, è rientrato in campo come giocatore. “L’ho fatto perché Caviglia doveva andare a lavorare e non avevo più altri cambi. Sapevo che avrei potuto giocare questi quindici minuti, mi sono divertito, a me piace giocare a calcio. Ma sarà una cosa che sicuramente non si ripeterà in futuro” conclude.