Città di Cogoleto, Francesco Travi: "Proveremo a fare la nostra partita senza nessun timore" - Genova 24

Cogoleto. Tutto è pronto per la sfida e sugli spalti del ‘G.Maggio’ di Cogoleto è atteso il pubblico delle grandi occasioni per assistere al match che aprirà il campionato di Prima Categoria, girone B, tra il Città di Cogoleto ed il Savona, nell’anticipo di sabat0 2 ottobre, alle ore 20.30.

Francesco Travi, mister dei padroni di casa è tranquillo e conscio che la dìsua squadra è in grado di giocarsela alla pari con la corazzata biancoblu.

Ecco il suo pensiero ai microfoni di Ge24.it ed Ivg.it Sport.

“La prima giornata di campionato è sempre un po’ un incognita, tanto più se si affronta un avversario di grande caratura e blasone come il Savona – afferma Travi – abbiamo lavorato bene in questo periodo, la società non ci ha fatto mancare nulla fino ad ora e aldilà di qualche indisponibilità per infortunio (Ferrero Asioli e Maragliano), credo che la squadra sia pronta. Sono ovviamente a conoscenza di quello che è successo a Savona in settimana e colgo l’occasione per fare il mio più sincero in bocca al lupo all’amico e collega Cristian Cattardico; tuttavia sono sicuro che nonostante i problemi iniziali il Savona sarà l’indiscusso protagonista del girone e già domani vorrà dimostrarlo. Noi proveremo a fare la nostra partita mettendo grande entusiasmo e la consapevolezza di potercela giocare. I ragazzi sanno che devono avere grande rispetto del Savona ma nessuna paura”.

“Sono un ex e non ho mai affrontato il Savona da avversario, sono molto legato a questa maglia – conclude Travi – gli anni trascorsi a Savona sono stati i più importanti per me, ma domani non posso cedere a sentimentalismi e spero che i miei ragazzi facciano il massimo per rendere dura la vita a quella che era e rimane la favorita principale alla vittoria del campionato”.