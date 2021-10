Chiavari, prorogato l'utilizzo dell'Auditorium San Francesco per la campagna vaccinale - Genova 24

Chiavari. I locali dell’Auditorium San Francesco di Chiavari continueranno ad ospitare la campagna vaccinale contro il Covid-19 fino al 31 dicembre 2021. Ad annunciarlo l’assessore alla sanità e presidente della conferenza dei sindaci dell’Asl4, Giuseppe Corticelli.

“La necessità di portare avanti la campagna vaccinale in spazi adeguati e facilmente raggiungibili dai cittadini resta una priorità per l’amministrazione. La giunta ha deciso di estendere il comodato gratuito fino a fine anno, su richiesta dell’ Asl4, per proseguire con la somministrazione dei vaccini, sia a coloro che devono effettuare ancora la prima dose sia per procedere celermente con la terza per le categorie previste” dichiara l’assessore alla sanità, Giuseppe Corticelli.