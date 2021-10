Chiavari, piazza Dell'Orto: al via l'asfaltatura dei parcheggi bici e moto davanti al seminario - Genova 24

Chiavari. Sono in corso le operazioni di riqualificazione e asfaltatura dell’area adibita a parcheggio per bici e motocicli attigua al seminario di piazza Dell’Orto.

“Miglioriamo il decoro e la sicurezza di una zona centrale e molto frequentata della città, sia per la vicinanza al centro storico che alla stazione ferroviaria. Tra oggi e domani si concluderanno le operazioni di sistemazione della pavimentazione, predisposizione della segnaletica orizzontale, manutenzione delle tombinature e messa in sicurezza della struttura in ferro esistente a copertura degli stalli – spiegano il presidente del consiglio, Antonio Segalerba e il consigliere, Luca Ghiggeri – Mentre nei prossimi giorni è previsto l’avvio dei lavori di asfaltatura di via Luigi Risso, grazie al ribasso d’asta derivante dagli interventi di rifacimento dell’asfalto a Ri Alto”.