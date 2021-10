Chiavari, in dirittura d’arrivo in lavori della strada di Caperana Case Sparse - Genova 24

Chiavari. Terminata la prima parte dei lavori per il consolidamento e la messa in sicurezza di circa 800 m di strada interpoderale di via Caperana Case Sparse.

Gli interventi, iniziati a marzo 2021, hanno riguardato l’installazione di micropali e cordoli in cemento armato con barriere di protezione a valle, reti metalliche rinforzate per la stabilizzazione del fronte roccioso, nuove cunette per la regimazione delle acque superficiali, l’allargamento della carreggiata e la predisposizione dell’impianto per la pubblica illuminazione a led.

“Un collegamento tra i terreni collinari di Caperana e via Parma molto importante per le numerose famiglie che quotidianamente lo utilizzano. Grazie all’acquisizione al demanio comunale dei terreni privati frontisti del primo tratto, avvenuta a giugno 2020, siamo riusciti a dare avvio a questo cantiere. A breve si procederà con l’ultimo step di interventi, con una gara d’appalto per le operazioni di asfaltatura del manto stradale e di installazione dell’illuminazione” spiega il consigliere comunale, David Cesaretti.

“Il comune ha messo in campo circa 370 mila euro per la manutenzione straordinaria di questa tranche di lavori. È stato uno dei primi interventi che abbiamo approvato in consiglio comunale nel 2017, anno del nostro insediamento, per cui ci siamo attivati prontamente per svolgere tutti gli adempimenti amministrativi per i passaggi di proprietà e concludere entro il mandato il lotto più compromesso, ovvero quello che parte dalla curva di San Lazzaro” conclude il presidente del consiglio, Antonio Segalerba.