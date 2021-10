Chiavari, conclusi i lavori di ristrutturazione da 1,3 milioni alla scuola Mazzini Est - Genova 24

Chiavari. Sono terminati i lavori di riqualificazione energetica, miglioramento sismico e ampliamento dell’area giochi esterna dell’istituto scolastico delle Mazzini Est.

“Un investimento di cui andiamo molto fieri, pari a 1.3 milioni di euro, che questa amministrazione ha ottenuto dal Patto di Stabilità nel 2018 – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Massimiliano Bisso – Una scuola ristrutturata, particolarmente funzionale e innovativa.

Un moderno cappotto termico per garantire un notevole efficientamento energetico e una minore dispersione di calore, rinnovati infissi in alluminio, nuovi rinforzi in fibre di carbonio su ogni piano per una maggiore sicurezza strutturale dei locali, oltre ad un nuovo impianto di smaltimento delle acque piovane e uno spazio all’aperto sistemato e riqualificato – conclude l’assessore – Contemporaneamente sono state eliminate le barriere architettoniche presenti nel plesso delle Mazzini Ovest e stiamo provvedendo all’installazione di un ascensore esterno”.

“Con circa 17.600 mila euro, risorse ottenute da un fondo europeo Pon del Ministero dell’Istruzione, accogliendo così le numerose richieste dei genitori e del personale scolastico, siamo riusciti a rendere accessibile il giardino al di sopra dell’area giochi delle scuole Mazzini Est – spiega il consigliere comunale, Federico Messuti – Le operazioni si sono concentrate sulla messa in sicurezza della zona esterna grazie alla rimozione delle radici degli alberi presenti, allo spianamento del terreno, alla posa di una nuova pavimentazione in erba sintetica e alla creazione di appositi canali di scarico per le acque meteoriche”.