Chiavari, citypass-carta blu 2022: agli over 65 agevolazioni tariffarie per mezzi pubblici - Genova 24

Chiavari. Da oggi i chiavaresi over 65 potranno richiedere la “Carta Blu – CityPass”, ovvero la tessera che consente di ottenere 6 abbonamenti mensili gratuiti, nei mesi scelti dall’interessato nell’arco dell’anno solare 2022, per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, urbani ed extraurbani, di ATM.

“Una misura per incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici ma anche per sostenere chi ha necessità di ricevere un aiuto concreto per potersi spostare in autonomia – spiega l’assessore ai servizi sociali, Fiammetta Maggio – Inoltre, sarà possibile richiedere sei ulteriori abbonamenti aggiuntivi, inoltrando un’apposita richiesta agli uffici competenti, motivata e documentata da certificazione medica, con il via libera dei Servizi Sociali”.

Il modulo di richiesta è scaricabile dal sito del comune oppure ritirabile presso l’ufficio Front Office del comune, in P.zza N.S dell’Orto 1 al piano terra. I requisiti necessari sono l’età anagrafica, necessariamente superiore ai 65 anni, la titolarità di ISEE ordinario fino ad un massimo di 9.500,00€ e la residenza nel Comune di Chiavari.

La documentazione deve essere presentata all’Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il lunedì e mercoledì anche nel pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30, entro e non oltre le 12.30 del 3 dicembre 2021, corredata da modulo di richiesta debitamente compilato, attestazione ISEE ordinaria rilasciata nell’anno 2021 e copia del documento di identità.