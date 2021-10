Cercano di fermare un 32enne violento: poliziotti accerchiati a Caricamento - Genova 24

Genova. Notte movimentata per le volanti dell’Upg questa notte tra piazza Caricamento e il centro città.

Tutto è cominciato intorno all’una quando nella zona di Caricamento hanno visto un giovane straniero importunare un passante ed hanno deciso di fermarlo.

All’atto dell’identificazione però il giovane, che è risultato essere un 32enne originario del Gambia, si è ribellato tirando un colpo al fianco di un poliziotto per poi colpire violentemente la portiera dell’auto di servizio e scappare.

A quel punto gli agenti, dopo aver chiesto via radio una volante in supporto, hanno cercato di inseguirlo ma sono stati ostacolati e accerchiati da alcuni stranieri. Con l’arrivo dei rinforzi i poliziotti sono pero riusciti a mettersi sulle tracce del fuggitivo che hanno rintracciato fermato in galleria Mazzini poco che il 32enne si è scagliato contro di loro cercando anche di impugnare un coltello con blocco lama automatico che teneva all’interno della tasca dei pantaloni.

Gli agenti sono riusciti a bloccarlo con fatica mentre tentava di liberarsi colpendoli con calci e pugni.

E’ stato arrestato per minacce e lesioni. Due i poliziotti lievemente feriti che sono stati medicati al pronto soccorso con 3 e 7 giorni di referto.