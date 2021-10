Cede il tombino sotto il peso dei camion: transenne in carreggiata in via Adamoli - Genova 24

Genova. Il peso del passaggio continuo di auto e camion ha letteralmente sfondato il tombino e la cornice incementata al fondo stradale di supporto, creando una vera e propria trappola per tutti i mezzi in transito. Una situazione di pericolo al momento tamponata con la comparsa di transenne e cartelli.

Parliamo di via Adamoli, dove da qualche giorno, all’altezza del giro del Fullo e l’incrocio con Salita Sant’Eusebio, è comparsa in carreggiata la più classica delle transenne a segnalare il pericolo e impedire danni più gravi a cose e persone.

“La segnalazione pervenuta dai cittadini ed inoltrata immediatamente alla polizia locale – ci spiega Lorenzo Passadore, assessore al lavori pubblici del municipio media Valbisagno – Trattandosi di situazione potenzialmente pericolosa gli agenti provveduto a segnalare pericolo con la segnaletica temporanea. Nel frattempo la locale e il Comune si stanno attivando per individuare responsabili e proprietari del tombino in modo da ingiungere per esecuzione di ripristino”.