Casarza ligure, il ringraziamento del sindaco Stagnaro: "Grande consenso uguale grande responsabilità - Genova 24

Casarza ligure. “Il consenso che mi avete accordato è straordinario. Per me è fonte innanzitutto di grande responsabilità. Sento su di me il dovere di rappresentare la nostra comunità”. Con queste parole il sindaco riconfermato di Casarza Ligure, Giovanni Stagnaro, ringrazia pubblicamente i cittadini al termine della tornata elettorale del 3 e 4 ottobre.

“Ho al mio fianco una squadra fantastica che è garanzia di impegno e serietà. Un ringraziamento a tutti coloro che si sono candidati, eletti e non eletti. A tutti chiedo di collaborare per il bene di Casarza. Per quanto mi riguarda lavorerò con ancora più passione per ripagare la fiducia che mi avete concesso. Cercherò di essere sempre più il sindaco di tutti, nessuno escluso”.