Casarza Ligure, ecco gli incarichi funzionali assegnati ai consiglieri comunali - Genova 24

Casarza Ligure. Nel corso della seduta di consiglio comunale svoltasi nella serata di ieri, il sindaco di Casarza Ligure Giovanni Stagnaro ha dato comunicazione ufficiale in merito agli incarichi funzionali assegnati ai consiglieri.

“Ho deciso, di concerto con il gruppo di maggioranza ‘Casarza è di tutti’, di assegnare importanti incarichi a tutti i nostri consiglieri eletti, che ringrazio per essersi messi a disposizione con l’obiettivo di contribuire alla nostra azione amministrativa”, dichiara Stagnaro.

Secondo Stagnaro questa scelta consentirà di essere ancora più vicini ai cittadini e alle loro esigenze e “di corrispondere così in maniera puntuale all’ampia fiducia accordataci alle elezioni del 3 e 4 ottobre scorsi”.

Il sindaco ringrazia pubblicamente anche gli eletti Lorenzo Ara, Maurizio Miglietta e Marica Casavola che, in esito alla nomina ad assessori, hanno rassegnato le dimissioni da consiglieri comunali, consentendo l’ingresso in consiglio di altri tre candidati. “Una scelta − dice − che conferma il rapporto di fiducia e di stima che in questi anni, a partire dal primo mandato del sindaco Claudio Muzio nel 2009, ha consentito al nostro gruppo di ottenere importanti risultati dal punto di vista amministrativo ed elettorale. Ricordo infine che i consiglieri a cui sono stati assegnati gli incarichi funzionali non percepiranno emolumenti aggiuntivi rispetto a quello previsto per il loro ruolo in consiglio, che ammonta a pochi euro a seduta. Ciò dà ancora più valore al loro mettersi a disposizione e a servizio della nostra comunità”.

Questi, nel dettaglio, gli incarichi funzionali assegnati dal sindaco Giovanni Stagnaro:

Consigliere Claudio Muzio: Personale e Polizia Municipale

Consigliere Marcello Cristian Figone: Sport, Frazioni

Consigliere Fabio Comes: Politiche giovanili, Eventi e Manifestazioni

Consigliere Maria Concetta Candiloro: Associazionismo, Volontariato, Risparmio energetico, Innovazione tecnologica

Consigliere Viola Brunoro: Servizi sociali, Affari generali

Consigliere Elena Arata: Politiche per la famiglia, per la casa e per il lavoro, Pari opportunità, Disabilità, Tutela degli animali

Consigliere Moreno Grassi: Caccia e Pesca, Controllo fauna selvatica.