Casa in fiamme nella notte a Pontedecimo, in salvo i due inquilini - Genova 24

Genova. Un incendio divampato nella notte ha semi distrutto una villetta in via Rosetta, a Pontedecimo, in Valpolcevera. E’ successo intorno alle due del mattino.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre squadre, due dalla centrale e una dal comando di Bolzaneto. Hanno “salvato” metà edificio.

Le fiamme erano divampate, per motivi ancora da chiarire, da una baracca adiacente. Si sono propagate al tetto dell’abitazione e ad alcune stanze.

Salve le persone che si trovavano nella casa. Sono uscite e hanno chiamato i soccorsi prima che il rogo interessasse tutta l’abitazione.