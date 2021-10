Casa della Salute Valpolcevera, Tosi (M5S): "Sarà la volta buona? Progetto promesso due anni fa ed entro il 2021" - Genova 24

Genova. “I cittadini della Valpolcevera saranno lieti di apprendere che Regione Liguria ha intenzione di portare avanti il progetto per la realizzazione della Casa della Salute nell’edificio ex Istituto professionale Trucco di Genova Bolzaneto. Almeno questo è quanto è stato illustrato, pardon… letto dall’assessore all’urbanistica oggi in Aula. Già: l’assessore con delega alla Sanità non ha potuto rispondere nel merito all’ennesima interrogazione sulla sanità, perché ancora una volta assente per motivi istituzionali. Ennesima delega” – a dirlo in una nota diffusa il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi.

E continua: “Quella della Casa della Salute per un territorio che ha ricevuto nel corso degli anni un inarrestabile depauperamento dei servizi sanitari senza tuttavia ricevere adeguati investimenti sulla riorganizzazione della rete sanitaria, è argomento noto: il progetto, atteso da decenni e promesso entro il 2021, è ancora scritto sulla carta o l’impegno preso nel 2019 sta davvero per concretizzarsi? Dal documento letto dal supplente di Toti, si direbbe (condizionale d’obbligo) di sì: staremo a vedere”.

Poi conclude: “Come M5S, continueremo a vigilare perché i cittadini della Valpolcevera meritano tutte le attenzioni e il rispetto del caso. Qui si va avanti a suon di presentazioni, passerelle e promesse ma di concreto c’è davvero poco”, conclude Tosi.