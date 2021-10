Carrefour, piano choc da 1.800 esuberi: in Liguria verranno ceduti 17 supermercati - Genova 24

Genova. Annuncio choc di Carrefour, al tavolo della trattativa con i sindacati: per il colosso della distribuzione moderna organizzata ci sono 1.800 esuberi in tutta Italia 100 negozi saranno ceduti. Lo rende noto la Uiltucs.

In Liguria saranno 17 i punti vendita che verranno ceduti in franchising a imprenditori terzi. Ancora non ci sono certezze sulla ricaduta occupazionale nella nostra regione ma il sindacato è in allarme: “Per un dipendente passare da una grande azienda a un punto vendita gestito da un piccolo imprenditore significa un peggioramento delle condizioni contrattuali. Il marchio viene mantenuto e magari il posto di lavoro viene salvato, ma non è detto che l’azienda in franchising riesca a essere performante: se non ci riesce una catena, figuriamoci un piccolo imprenditore”, spiega Samantha Merlo, segretaria regionale della Uiltucs Liguria.

Al momento sono previsti, secondo Carrefour, 1.800 esuberi sull’intera rete. Un taglio del personale diretto di oltre il 10% rispetto all’organico totale che a fine 2020 ammontava ad oltre 16mila unità. Dopo la crisi degli ipermercati, quindi, entra in discussione la tenuta dei formati Express e Market: secondo la Uiltucs verranno ceduti punti vendita tra i più performanti. E la Liguria sarebbe tra le regioni più penalizzate, con la cessione di alcuni supermercati soprattutto nelle zone periferiche.

“È un fulmine a ciel sereno, non ci aspettavamo certo l’annuncio della quinta ristrutturazione in 10 anni, e l’ennesima riduzione di personale – commenta il segretario nazionale Paolo Andreani -. La multinazionale accelera sul franchising, rivede il piano industriale del 2019 e penalizza l’occupazione. È destinata a calare l’occupazione diretta in modo consistente. Quel che è grave, inoltre, è la possibilità, in prospettiva, dell’impoverimento dei salari, e delle condizioni di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti nelle cessioni“.