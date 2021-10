Carrefour, in Liguria a rischio 150 posti di lavoro: sindacati pronti allo sciopero - Genova 24

Genova. La scure arriverà e la cosa peggiore e che, per i lavoratori e collaboratori dei supermercati Carrefour anche in Liguria, non si sa dove precisamente si abbatterà. Si sarà solo che il taglio sarà pesante: 17 punti vendita saranno ceduti per una cifra fino a 150 posti di lavoro a rischio.

Un incubo che i sindacati sono pronti a contrastare con una mobilitazione che arriverà, se necessario, fino allo sciopero. Così dopo il piano “lacrime e sangue” presentato ieri dal gruppo francese della grande distribuzione: dai 700 ai 1800 lavoratori in esubero a livello nazionale, a seconda che si includano o meno quelli che potrebbero restare a casa nella cessione in franchising di 106 negozi, 82 express e 24 market, di cui 17 appunto solo in Liguria.

Il prossimo confronto con i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs non è ancora stato calendarizzato ma se l’azienda non farà un passo indietro i dipendenti di tutta Italia potrebbero incrociare le braccia, almeno quelli diretti visto che molti negozi sono già affidati in franchising a imprenditori quasi indipendenti. Lunedì 4 ottobre si terrà intanto un’assemblea dei delegati sindacali.

“Ci impegniamo fin da subito, nell’ambito del confronto con i sindacati e con le istituzioni preposte, ad assicurare ad ogni collaboratore coinvolto la migliore soluzione possibile”, assicurano dalla multinazionale promettendo l’attivazione di un piano sociale esclusivamente su “base volontaria” e “interventi di formazione e riqualificazione del personale per favorirne il ricollocamento interno ed esterno, programmi di sostegno all’imprenditorialità e incentivi all’esodo”.

“Su 106 punti vendita che Carrefour, a livello nazionale, ha annunciato di cedere a terzi, quindi in franchising, forte è la preoccupazione per i 17 punti vendita liguri con circa 120/150 persone coinvolte. La Liguria è sempre stata lo zoccolo duro dei diretti in quanto e’ la regione più performante con il 50 % dell’utile express Italia“, sottolinea Fabio Piccini, responsabile settore commercio Filcams Cgil Genova.

“Negli ultimi anni l’azienda non ha più investito e riteniamo ci sia un disegno ben preciso che di fatto tende, sul modello Conad, verso un franchising spinto – continua – mentre Carrefour continua a parlare di sviluppo, nel frattempo continua a cedere punti vendita e a dare incentivi per abbassare il numero di dipendenti a suo carico”.

“Quando si parla di franchising – ricorda il sindacato – si deve avere chiara una cosa: parliamo di imprenditori troppo spesso non strutturati per garantire tranquillità ai lavoratori che mantengono il posto di lavoro ma perdono come prima cosa il contratto integrativo. La mossa della frammentazione produce inoltre perdita di rappresentatività a livello sindacale e questo è un elemento che alle multinazionali sappiamo fare molto comodo”.

“Il piano presentato da Carrefour a livello nazionale ha solo un obiettivo – afferma Silvia Avanzino, segretario generale Fisascat Cisl Liguria e Genova – tagliare posti di lavoro con conseguenze pesantissime anche in Liguria con 150 persone a rischio disoccupazione nella nostra regione. Non c’è assolutamente una volontà di sviluppo ma semplicemente quella di ridimensionare con la nostra regione che sarebbe fortemente colpita da questo piano dove soltanto le lavoratrici e i lavoratori a pagare il conto”.

“È un fulmine a ciel sereno, non ci aspettavamo certo l’annuncio della quinta ristrutturazione in 10 anni, e l’ennesima riduzione di personale – commenta il segretario nazionale Uiltucs Paolo Andreani -. La multinazionale accelera sul franchising, rivede il piano industriale del 2019 e penalizza l’occupazione. È destinata a calare l’occupazione diretta in modo consistente. Quel che è grave, inoltre, è la possibilità, in prospettiva, dell’impoverimento dei salari, e delle condizioni di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti nelle cessioni“.