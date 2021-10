Carige, fondi a sostegno delle imprese catanesi colpite dall'alluvione - Genova 24

Genova. In conseguenza dell’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Catania, Banca Carige ha immediatamente deliberato di mettere a disposizione un plafond di 10 milioni di euro per sostenere economicamente tutti coloro che abbiano subito danni a causa di questi violenti eventi atmosferici.

Tali finanziamenti verranno erogati a condizioni particolarmente favorevoli e potranno essere richiesti da famiglie e imprese danneggiate. In via eccezionale, Banca Carige ha inoltre deciso di non applicare su tali prestiti né diritti di istruttoria né spese legate alla riscossione delle rate.

Molto snelle sono le procedure previste per l’ottenimento del finanziamento: sarà sufficiente produrre una semplice autocertificazione con idonea documentazione volta a dimostrare l’entità del danno subito. Dopo una rapida attivazione della valutazione del merito creditizio da parte della banca, i finanziamenti verranno messi a disposizione in tempi celeri.

Inoltre per i titolari di mutui relativi ad edifici sgomberati a seguito di questa calamità naturale, è prevista la possibilità di sospendere, per una durata di 12 mesi, il pagamento delle rate optando per la sospensione dell’intera rata o quella della sola quota capitale: la richiesta potrà essere fatta entro 31 gennaio 2022.

‘L’impegno di Banca Carige – ha dichiarato Gianluca Guaitani, Chief Commercial Officer della banca – è quello di favorire, attraverso la velocità nelle risposte e l’applicazione di condizioni agevolate, il ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile delle zone così duramente colpite’.