Cantieri in città, tutti i lavori previsti nei prossimi giorni e le modifiche alla viabilità - Genova 24

Genova. Nell’ambito dei lavori di riqualificazione di via Cornigliano, dal 21 ottobre, per 10 giorni, nel tratto di via Cornigliano tra via Piana e piazza Conti è istituito il senso unico alternato, regolato da semaforo, per la realizzazione della rotatoria di valle (vedi mappa allegata).

Continuano in via Tasso fino al 20 novembre i divieti di circolazione veicolare e pedonale nel sottovia ferroviario per sostituzione dell’impalcato ferroviario.

In via S. Carlo di Cese con un restringimento di carreggiata per la realizzazione di una canaletta sul bordo di monte e, poi, due attraversamenti puntuali e i lavori di consolidamento post evento franoso in via Fiorino a Voltri sono sempre in corso.

In via alla Costa di Teglia, lato via Negrotto Cambiaso, procedono i lavori per ricostruire il tratto di muro di sostegno crollato nel dicembre 2019: la strada già interrotta al transito veicolare è interessata, anche dalla deviazione del flusso pedonale su una vicina scorciatoia a uso dei residenti.

Prorogato il senso unico alternato regolato da impianto semaforico sulla via Militare di Borzoli fino al 30 novembre per i lavori Co.Civ Terzo valico dei Giovi.

Nell’ambito dei lavori di adeguamento idraulico del torrente Chiaravagna, tra via Sestri e via Giotto, sono modificati la sosta veicolare, i percorsi pedonali e la disciplina viaria nel tratto tra via Hermada e il torrente. Limitazione della velocità a 30 km./ora fino al 31 dicembre.

Nell’ambito del rifacimento del nodo di San Benigno, fino al 28 ottobre, in via di Francia, è previsto il restringimento a due corsie nel tratto di via di Francia in corrispondenza dello sbocco della sopraelevata. Sono introdotti il limite di velocità a 30 km./ora e divieto di fermata.

MODIFICHE LINEE AMT

Da lunedì 18 ottobre, per variazioni che interessano la viabilità in Nervi, viene istituita la linea elettrica 515 che effettua servizio sul percorso circolare: largo Pesce (capolinea linea 517), via Oberdan, viale Franchini, piazza Pittaluga, via Sala, largo Bassanite, via Sant’Ilario, via Somma, largo Pesce (capolinea linea 517). Linea attiva dalle 7.30 alle 18.40.

La linea 17 per Capolungo è sospesa: in alternativa è possibile utilizzare la linea 517 attiva dalle ore 4.18 (prima corsa da largo Edilio Pesce) alle 2.01 di notte (ultima corsa da via Somma).

La linea 17/, che collega via del Commercio a via Ceccardi, prolunga l’orario di servizio: le prime corse sono previste alle 5.00 del mattino e le ultime intorno alle 21.00.

Le modifiche ai percorsi riguardano le linee:

linee 15 e 607

direzione levante: i bus non effettuano capolinea in viale Franchini ma, giunti in via Oberdan, svoltano in via del Commercio, proseguono poi per via Pagano dove effettuano capolinea unitamente alla linea 17/

direzione ponente: i bus, in partenza dal capolinea di via Pagano, svoltano in via Oberdan da dove riprendono il loro percorso per il centro

linee 516 e 517

direzione levante i bus, giunti in via Oberdan, proseguono per viale Franchini, piazza Pittaluga, dove riprendono regolare percorso

direzione ponente: percorso invariato

linee 617 e N2

direzione levante le linee 617 e N2 non effettuano più capolinea rispettivamente a Capolungo e in via Oberdan; i bus di entrambe le linee, giunti in via Oberdan, proseguono per via del Commercio, via Pagano, dove effettuano capolinea. Direzione ponente i bus, in partenza dal capolinea di via Pagano, svoltano in via Oberdan da dove riprendono regolare percorso.

Taxibus i28

La linea, in partenza da piazza Pittaluga, percorre via Oberdan, viale Franchini, via Campostano, via Somma da dove riprende percorso regolare fino a San Rocco (Nora Massa). Il servizio, in partenza da San Rocco, effettua il consueto percorso.

Drinbus

Drinbus effettua una nuova fermata denominata CAMPOSTANO in via Campostano di fronte al civico 2.

Soppresse queste fermate:

– OBERDAN 5 via Oberdan 44

– OBERDAN 6 via Oberdan – giardini Duca degli Abruzzi

– PAGANO via Pagano

– SOMMA 2 via Somma 15.

A Struppa da marzo e fino al termine lavori a causa di interdizione al transito veicolare di un tratto di via Canepa per attività di cantiere sulle linee I15 e 470 (solo festiva) gli autobus in:

direzione Sant’Eusebio in via Pedullà, proseguono per rotatoria Canova, via Da Verazzano dove riprendono regolare percorso

direzione Struppa al termine di via Da Verazzano, proseguono per rotatoria Canova, via Pedullà dove riprendono regolare percorso.

LAVORI MUNICIPIO PER MUNICIPIO

MUNICIPIO I

In piazza Matteotti, vico Invrea 9, via Reggio 4r e salita Pollaiuoli 12 rinnovamento rete gas a cura di Ireti fino al 24 dicembre

In via Fieschi 18, rinnovamento rete gas a cura di Ireti fino al 30 ottobre

In via Roma 31 R (fino al 17 ottobre) e in via Serra 5 (fino al 25 ottobre), lavori di Iren Acqua per nuovo allaccio idrico

In spianata Castelletto (21-24) e via Cesare Crosa di Vergagni 7, fino al 25 ottobre, scavi per posa nuova tubazione fibre ottiche di Fastweb spa

In via Saporiti 14, fino al 21 ottobre, e in corso Firenze 3A, fino al 27 ottobre, lavori di Ireti per nuova fornitura gas

In piazza della Nunziata 2, Santa Sabina 2 e via delle Fontane 46R, lavori di e-distribuzione spa di canalizzazione cavo per sostituzione rete bassa tensione, fino all’11 novembre

MUNICIPIO II

In via Alizeri 2r e via Venezia 24 interventi per protezione catodica fino al 28 ottobre a cura di Ireti

Estensione della rete gas a cura di Ireti in via Balledyier 29r e via di Francia fino al 18 ottobre

In via di Francia 15, lavori di nuovo allaccio idrico di Iren Acqua, fino al 27 ottobre

MUNICIPIO III

In via Manuzio 12, lavori per nuova fornitura gas a cura di Ireti, fino al 23 ottobre

In via Berghini, nella parte altra tra via Giovanni XXIII e via Santolini, lavori di asfaltatura a cura di Aster fino al 22 ottobre

MUNICIPIO IV

In lungobisagno Dalmazia 1 – lungobisagno Istria 15A – lungobisagno Dalmazia 67A proseguono i lavori di rinnovamento rete gas a cura di Ireti. Fine lavori prevista: 8 novembre

In salita alla Costa di Sant’Eusebio 1 posa nuova infrastruttura per collegamento civici numeri della via a cura di Open Fiber fino al 5 novembre

In via Struppa 108, fino al 20 ottobre, lavori per nuova fornitura gas a cura di Ireti e in via Struppa 222, lavori di Iren Acqua per nuovo allaccio idrico, fino al 22 ottobre

MUNICIPIO V

In via Campomorone 73 rinnovamento rete gas di Ireti fino al 9 novembre

In via Benedetto da Cesino 1 (fino al 9 novembre), in via Campomorone 73 (fino al 26 ottobre), in via Polonio (fino all’8 gennaio) lavori di rinnovamento rete gas a cura di Ireti

MUNICIPIO VI

In corso Perrone 52 rinnovamento rete gas a cura di Ireti fino al 19 ottobre

A cura di Ireti fino all’11 novembre i lavori per rinnovamento rete gas in via Cassinelle 3

In via Cornigliano, Tea Benedetti, via S. Giovanni d’Acri, via Bagnasco 80, via Ansaldo 1, lavori di e-distribuzione spa per posa tubo e cavo media tensione per nuovo allaccio, fino al 1 gennaio 2022

MUNICIPIO VII

Rinnovamento rete gas di Ireti in via Campenave 39 e via Piazzagrande 7. Fine lavori prevista: 20 ottobre

Occupazione suolo per lavori Ireti in piazza Montagna 6 e via Nuova di Crevari 61. Fine lavori prevista: 15 ottobre 2022

In via Pissapaola 11 lavori a cura di Ireti per rinnovamento rete gas fino al 4 novembre

In salita Costa di Carnoli 5, via Molinetto di Voltri 19 (fino al 17 novembre) lavori di rinnovamento rete gas Ireti

In via Pra’ 62 (fino all’8 novembre) e in via Vespucci 34D (fino al 24 ottobre), lavori di Iren Acque per rinnovamento reti idriche e nuovo allaccio idrico

MUNICIPIO VIII

In corso Saffi 1 rinnovamento rete gas a cura di Ireti fino al 1 gennaio 2022

In piazza da Vinci 5C\R, lavori di Duferco Energia, fino al 22 ottobre, per l’installazione di una stazione di ricarica per mezzi elettrici

In via Nizza 9 (fino al 22 ottobre) e via Livorno 1 (fino al 30 ottobre), lavori di Ireti per nuova fornitura gas

MUNICIPIO IX

In via Priaruggia lavori per nuova fornitura gas a cura di Ireti fino al 23 ottobre

In salita delle Cascine 2 e 10 e in via Cadighiara 28A fino al 31 ottobre lavori di Ireti per rinnovamento rete gas

In via Buriano 1 e via Pasqua 3 rinnovamento rete gas fino al 4 dicembre

Fino al 26 ottobre lavori a cura di Ireti per rinnovamento rete gas in via Pagano 1E

Interramento elettrodotto di Terna Rete Italia in via del Borgo 14/r – via Torricelli 15 e 18 – via dell’Arena 10 – via del Borgo 6 fino al 21 novembre

Rinnovamento reti idriche in via dei Tasso 34 a cura di Iren Acqua fino al 26 ottobre

In via Lanfranco lavori di Iren Acqua per rete idrica fino al 31 dicembre

In via al Capo di Santa Chiara 19 e via Flavia 2 lavori di Ireti fino al 26 ottobre per rinnovamento rete gas

In via Pontevecchio 4 e 21 lavori di Iren Acqua fino al 4 novembre per rinnovamento reti idriche

In largo Bassanite, via Sant’Ilario e via Pasqua rinnovamento rete gas fino al 17 novembre

In via Caboto 2 e 7(fino al 23 ottobre) e in via Pianeletti 10 e 14 (fino al 29 ottobre) lavori di Iren Acqua per nuovo allaccio idrico

In via Murcarolo 4 (fino al 16 novembre), in via Elia 1, via Romana di Quarto 40A e 109, invia dei Ciclamini (fino al 17 gennaio 2022) lavori di rinnovamento rete gas di Ireti

In via Oberdan, lavori per nuovo allaccio idrico di Iren Acqua fino al 29 ottobre