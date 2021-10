Cantieri in città, ecco tutte le modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico - Genova 24

Genova. Nell’ambito dei lavori di demolizione della Diga di Begato, dalle 8 alle 17 di domenica 24 ottobre, via Maritano sarà chiusa nel tratto compreso tra via Cechov e via Sbarbaro per consentire a un’autogru il montaggio della scala di collegamento tra due segmenti stradali. Fino all’altezza del Paladiamante e a via Cechov l’accesso a via Maritano sarà da via Teglia. Per raggiungere la parte di via Maritano a monte di via Cechov i veicoli dovranno transitare da via Vezzani, via Wagner e via Linneo. Il servizio Amt si adeguerà ai percorsi alternativi (vedi variazioni linee). Per ragioni di sicurezza, sarà inibito il transito ai pedoni nel tratto stradale interdetto.

Dal 25 ottobre fino al 31 dicembre, in corso Andrea Podestà verrà rimodulata la circolazione per lavori, a cura di Ireti spa, di sostituzione di una condotta e l’estensione della rete idrica sul ponte Monumentale. In via Gramsci, fino al 7 dicembre, è rimodulata la circolazione sulla carreggiata a mare nel tratto all’altezza di calata Vignoso per lavori di scavo di indagini archeologiche propedeutiche a lavori di Ireti spa. Nell’ambito dei lavori di riqualificazione di via Cornigliano, fino al 31 ottobre, nel tratto di via Cornigliano tra via Piana e piazza Conti è istituito il senso unico alternato, regolato da semaforo, per la realizzazione della rotatoria di valle.Continuano in via Tasso fino al 20 novembre i divieti di circolazione veicolare e pedonale nel sottovia ferroviario per sostituzione dell’impalcato ferroviario.

In via S. Carlo di Cese proseguono i lavori di somma urgenza: verrà istituito, la prossima settimana, un senso unico alternato per consentire la realizzazione dgli scarichi della nuova rete bianca da monte verso il Varenna. Ancora in corso i lavori di consolidamento post evento franoso in via Fiorino a Voltri.

In via alla Costa di Teglia, lato via Negrotto Cambiaso, procedono i lavori per ricostruire il tratto di muro di sostegno crollato nel dicembre 2019: la strada già interrotta al transito veicolare è interessata, anche dalla deviazione del flusso pedonale su una vicina scorciatoia a uso dei residenti.

Prorogato il senso unico alternato regolato da impianto semaforico sulla via Militare di Borzoli fino al 30 novembre per i lavori Co.Civ Terzo valico dei Giovi.

Nell’ambito dei lavori di adeguamento idraulico del torrente Chiaravagna, tra via Sestri e via Giotto, sono modificati la sosta veicolare, i percorsi pedonali e la disciplina viaria nel tratto tra via Hermada e il torrente. Limitazione della velocità a 30 km./ora fino al 31 dicembre.

MODIFICHE LINEE AMT

Linee I15 e 470 (solo festiva)

A seguito dell’interdizione al transito veicolare di un tratto di via L. Canepa, per lavori stradali, a decorrere dal giorno 9 marzo 2021 e fino al termine degli stessi, le linee I15 e 470 (solo festiva) modificano il percorso come di seguito indicato:

Direzione Sant’Eusebio: i bus giunti in via Pedullà, proseguono per rotatoria “Canova”, via Da Verazzano dove riprendono regolare percorso.

Direzione Struppa: i bus giunti al termine di via Da Verazzano, proseguono per rotatoria “Canova”, via Pedullà dove riprendono regolare percorso

Linee 270 e 271 quartiere di Begato

Il servizio di domenica 24 ottobre , dalle 8 alle 17, le linea 270 modifica il proprio percorso a seguito dell’interdizione al transito veicolare di un tratto di via Maritano per lavori stradali.

Linea 270

Direzione Begato: i bus, in partenza dal capolinea di via Brin, proseguono per via Canepari, via Rossini, via Vezzani, via Wagner, via Linneo dove, all’altezza della fermata della chiesa di San Giovanni Battista, effettuano capolinea nell’area appositamente predisposta

Direzione Brin: i bus, in partenza dal capolinea di via Linneo, proseguono per via Linneo, via Wagner, via Vezzani, piazza Pallavicini, via Rossini, via Jori, via Brin dove effettuano capolinea. Contestualmente alla modifica della linea 270, nella stessa fascia oraria, viene istituita temporaneamente la linea 271 in servizio sul seguente percorso

Linea 271

Direzione via Cechov: i bus, in partenza dal capolinea di via Reta, proseguono per via Teglia, via Maritano, via Cechov dove, all’altezza della fermata codice 2673 effettuano capolinea nella area appositamente predisposta

Direzione via Reta (Bolzaneto): i bus, in partenza dal capolinea di via Cechov, proseguono per via Maritano, via Teglia, via Reta, giro del Vento, via Bolzaneto, via Pastorino, via Reta dove effettuano capolinea.

Tutti i lavori Municipio per Municipio al link: https://bit.ly/3B2Uy4V