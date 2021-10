Cantieri in A12, lunedì nero con code fino a otto chilometri - Genova 24

Genova. Mattinata difficile quella di oggi sull’autostrada A12 Genova Livorno in direzione del capoluogo ligure e della Toscana.

I numerosi cantieri, con scambi di carreggiata e restringimenti, insieme forse a un maggior numero di mezzi privati in circolazione per via dello sciopero generale, stanno provocando code in diversi punti.

La coda più lunga, secondo quanto segnalato dal sito di Autostrade, tra Lavagna e Rapallo in direzione Genova: sei chilometri per lavori all’altezza del km 34. Qui a causa dei cantieri è stato istituito anche un senso unico alternato regolato da semaforo.

Sulla stessa direttrice coda di un chilometro anche tra Chiavari e Rapallo. Problemi anche tra Recco e Chiavari in direzione Livorno. Quattro chilometri per un cantiere all’altezza del km 31,5.