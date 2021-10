Cantieri autostradali, galleria in A7 riapre in ritardo: code fino in sopraelevata - Genova 24

Genova. Una galleria della A7 sulla quale erano in corso lavori notturni di manutenzione, è stata riaperta in ritardo questa mattina, causando gravi disagi alla viabilità e costringendo in coda migliaia di genovesi.

L’episodio è successo sulla Genova Serravalle in direzione Milano: secondo le prime informazioni le lavorazioni in corso per le manutenzioni della struttura avrebbero richiesto qualche decina di minuti in più, arrivando a sbloccare la situazione solamente poco dopo le 7 di mattina, in pieno orario di punta per gli spostamenti della mattina.

Per questo motivo si sono formate code chilometriche tra il Genova Bolzaneto e Genova Ovest, con rièercussioni anche in A10 e A12. In alcuni momenti la coda è arrivata anche ad interessare la parte finale della sopraelevata Aldo Moro e lo snodo di San Benigno.