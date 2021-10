Campasso, il comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione annuncia possibili querele - Genova 24

Genova. Dopo accese polemiche, il “Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione” intervienensulla questione del civico 14 di via del Campasso a Genova. Ecco la loro posizione.

“In data odierna abbiamo avuto la conferma che l’accoglienza di alcune famiglie migranti effettuata in quel palazzo è stata gestita in modo del tutto regolare per cui non si capiscono l’eventuale astio e l’istigazione all’odio che, si voglia ricordare, sono dei reati penali – precisa Aleksandra Matikj, presidentessa del Comitato – ci è già capitato in passato di dover provvedere per una simile situazione in Via Edera, per Casa Bozzo gestita dal Centro Solidarietà Genova Onlus del Presidente Enrico Costa, e dove, come poi si è dimostrato col passare del tempo, non si erano affatto manifestati alcuni problemi.

Creatasi però una situazione in passato di estremo disagio anche a Multedo, dove tra i Migranti veniva accolto Prince Jerry, il ragazzo nigeriano 25enne, laureato, che, dopo certe contestazioni tanto violente di CasaPound e del Comitato di Multedo, si è tolto la vita, questa volta anticipiamo le querele per qualsiasi calunnia, diffamazione o eventuale attacco che si voglia portare avanti in quella zona contro chi è Immigrato.

Ci sembra altresì giusto invitare chi potrebbe avere delle domande da fare, in modo da mantenere una situazione pacifica in quella zona, a scriverci a comitato.no.discriminazione@gmail.com: possiamo e vogliamo tranquillamente aiutare ponendoci da tramite.

Però permettere le altre vittime in Liguria, questo no.

Scriveremo pure noi alla Prefettura, vogliamo esserci. E ascoltare. Perché pur avendo ora la sede a Bogliasco, siamo sempre presenti per tutte le problematiche discriminatorie in Liguria e in Italia, la gente ci scrive e siamo contenti di far parte attualmente anche dell’Unar ed essere un punto di riferimento oramai”, conclude Matikj.