Campagna di promozione della Liguria, Maurizio Lastrico protagonista dello spot autunno-inverno - Genova 24

Genova. La campagna di promozione del territorio della Liguria che ha visto il suo esordio durante la scorsa edizione del Festival di Sanremo si arricchisce di due nuovi episodi per la sua edizione autunno inverno 21/22.

Nel segno della commedia all’italiana e sempre con la regia di Fausto Brizzi, il meccanismo degli spot si conferma: nelle eterne discussioni tra i fan delle vacanze in montagna o al mare, solo la Liguria è in grado di mettere d’accordo tutti.

È Maurizio Lastrico che si incarica di dare la soluzione intervenendo in diversi ruoli in questi divertenti siparietti. Se nell’edizione primavera-estate Lastrico aveva vestito i panni del sacerdote, del professore, dell’amico e del commerciante, questa volta è un cameriere che assiste alle schermaglie di una coppia, interpretata da Claudia Potenza e da Nicolas Vaporidis.

Il dibattito è sempre quello. Dovendo andare in vacanza d’inverno, come trovare un luogo che soddisfi le esigenze di tutti? Lastrico/Cameriere che vorrebbe soprattutto raccogliere gli ordini della cena, osserva paziente la discussione e alla fine sciabola la soluzione: la Liguria, sempre e comunque.

I due nuovi spot della campagna, che andrà in onda sulle principali reti televisive nazionali e sui social, sarà presentata domani alle 19 al Teatro Centrale di Roma (via Celsa 6) dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, alla presenza dell’assessore al Turismo Gianni Berrino, del regista Brizzi e degli attori.

“Dopo il boom del turismo che la Liguria ha registrato nei mesi estivi, superando ad agosto le presenze del 2019 e con quasi 7 milioni di visitatori tra giugno e agosto – ha spiegato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – e dopo il successo ottenuto con la prima serie, abbiamo deciso di realizzare un sequel della campagna estiva per promuovere la nostra bellissima regione.

I dati di quest’estate sono anche il frutto di una campagna ambiziosa, mai come in questo momento importante per rilanciare definitivamente un settore fondamentale dell’economia dopo i lunghi mesi di pandemia. La Liguria è la regione per chi ama il mare, la campagna e la montagna. È in grado di invogliare i visitatori che amano la cultura e la natura, senza dimenticare le eccellenze enogastronomiche.

E affidare ancora una volta questo spot a un grande regista, che ci ha fatto sorridere ed emozionare in tante pellicole di successo, è stata una scelta importante, una prima volta assoluta per una promozione del territorio divertente ed ironica. Senza dimenticare il lavoro svolto nel corso degli anni per rilanciare tutti gli aspetti del turismo in Liguria, tanto da essere la prima regione a puntare su una campagna di promozione incentrata sui nostri sapori durante i mesi della pandemia”.

“Anche questa volta – ha spiegato il regista Fausto Brizzi – la campagna presenta diversi claim, che si rifanno ironicamente a grande campagne popolari della comunicazione italiana. Una formula vincente che abbiamo deciso di riproporre per lanciare un messaggio ancora più chiaro: la Liguria è rimasta come sempre uno scrigno di bellezza, con il suo mare, il paesaggio, l’arte, la storia, la sua ospitalità e la meraviglia di un territorio che custodisce mille tesori. Come dice Lastrico una regione in cui al mattino si può fare trekking e al pomeriggio andare al mare. La Liguria è un classico che si rinnova sempre”.