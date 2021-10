Camion in sorpasso fa cadere griglie dalla volta della Monte Galletto, ecco il perché delle code - Genova 24

Genova. Questa mattina sul nodo autostradale genovese si sono formati diversi chilometri di coda, specialmente per chi viaggiava dalla A12 in direzione di Milano, a causa di quello che il sito web di Società Autostrade catalogava come “incidente” all’interno della galleria Monte Galletto, sulla A7 in direzione nord, poco prima del casello di Bolzaneto. La situazione del traffico è migliorata in tarda mattinata.

Ma dietro al termine “incidente” c’è il fatto che un tir, in corsia di sorpasso all’interno del tunnel – nonostante i divieti per i mezzi pesanti a transitare sulla corsia di sinistra – ha urtato con la parte superiore una griglia di contenimento attaccata alla volta della galleria.

La griglia, più pannelli, è crollata e ha provocato un tamponamento tra diverse auto, che hanno inchiodato per evitare il materiale a terra. Nessuno si è fatto male ma alcune vetture sono state danneggiate (come mostrato dalle fotografie pubblicate su Facebook da uno degli automobilisti, Fabio Bonafede).

Il tir non si è fermato né ha frenata. E’ stato però bloccato dalla polizia stradale all’altezza di Busalla.

La polizia, informata da Aspi, ha spiegato che un tir aveva urtato con la parte superiore un pannello in ingresso del tunnel. In realtà, si è capito poi, a cadere sono state alcune griglie posizionate sulla volta della galleria per impedire la caduta, appunto di materiali.

Una delle griglie ha sfiorato un’auto in transito. Fortunatamente nessuno si è fatto male. La vettura è stata però danneggiata. Un episodio simile si era verificato, nella stessa galleria, il 10 agosto scorso.