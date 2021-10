Genova. Camion in fiamme nel tardo pomeriggio di oggi nell’ultima galleria prima dell’uscita di Genova Est sulla A12. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 4 squadre e la polizia stradale.

Per consentire le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza l’autostrada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni e riaperta poco prima delle 19.30.

Fortunatamente non ci sono feriti.