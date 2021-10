Bus di turisti si incastra in via Bertani, traffico nel caos in circonvallazione a monte - Genova 24

Genova. Un grosso pullman di un servizio turistico ha imboccato per errore via Bertani, tra circonvallazione a monte e Corvetto e si è incastrato facendo manovra per tentare di tornare indietro. E’ successo nella tarda mattinata.

Questo errore, forse a causa di un’indicazione del gps, sta creando non pochi problemi al traffico della zona con lunghe code e il collegamento tra Castelletto e il centro attraverso via Bertani, ovviamente, chiuso.

Sul posto la polizia locale sta cercando di convogliare il traffico su strade alternative e di far rimuovere il mezzo.