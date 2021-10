Brucia Raee, plastica e rifiuti speciali dopo aver sgomberato un edificio: 44enne denunciato - Genova 24

Genova. E’ stato colto in flagranza dai carabinieri forestali di Prato mentre bruciava ingenti quantita di rifiuti speciali tra cui Raee, plastica, vestiti e rifiuti indifferenziati in Salita ai Molini di Cicala a Molassana.

L’uomo, un 44enne, marito della proprietaria del terreno e di un edificio abbandonato che era stato appena svuotato, aveva anche accatastato poco lontano, in parte in sacchi neri di nylon, in parte ammucchiati in cumuli, oltre 170 metricubi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, composti da rifiuti solidi urbani indifferenziati, vestiti, RAEE, batterie per auto in piombo, bottiglie in vetro, materiale edilizio.

L’uomo è stato denunciato per deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e per combustione illecita di rifiuti pericolosi.

L’area è stata sottoposta a sequestro preventivo in attesa che il Comune di Genova emetta l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi.