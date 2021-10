Bolzaneto, incendio vicino alla stazione: a fuoco bobine elettriche in area ferroviaria - Genova 24

Genova. Un incendio è divampato oggi pomeriggio nei pressi della stazione di Bolzaneto, in Valpolcevera. A prendere fuoco sono state alcune bobine elettriche in un’area delle Ferrovie.

Sul posto, contattati dai residenti allarmati dal fumo sviluppato dal materiale plastico, sono giunti i vigili del fuoco che in breve tempo hanno domato l’incendio e messo in sicurezza la zona. Ancora da chiarire le cause: le indagini sono affidate agli agenti della Polfer.

L’incendio non ha interessato né la circolazione ferroviaria né l’area frequentata dai passeggeri.

Per i vigili del fuoco è stato un pomeriggio impegnativo: oltre all’incendio di Bolzaneto i pompieri sono intervenuti per un rogo di sterpaglie agli Erzelli, anche questo responsabile di una gran quantità di fumo che lo ha reso visibile da molti quartieri della città. Due squadre di Rapallo sono intervenute invece su un incendio boschivo ad Avegno, sulle alture di Recco, spento entro la serata.

La centrale è stata mobilitata anche per le ricerche di due escursionisti dispersi nella zona di Bargagli, entrambi ritrovati prima che facesse buio.