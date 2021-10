Bollettini meteo, ordinanze e informazioni su Rapallo: aggiornamenti sul canale Telegram del sindaco - Genova 24

Rapallo. Il Sindaco Carlo Bagnasco invita la cittadinanza ad utilizzare il suo canale Telegram per tutte le novità sul territorio, tra cui i bollettini meteo e le ordinanze.

“Ricordo a tutti la possibilità di iscriversi a https://t.me/carlobagnasco, il canale telegram nato con l’obiettivo di creare un contatto rapido ed efficace per aggiornare sulle novità del territorio e sull’attività dell’amministrazione comunale” – commenta il Bagnasco.

E conclude: mai come in questo periodo infatti, per un sindaco è fondamentale comunicare rapidamente con i propri concittadini. Penso ad esempio alla trasmissione di bollettini, ordinanze e altre informazioni utili sulla viabilità e sulle allerte meteo. Un’importanza resa ancora maggiore dai recenti malfunzionamenti dei social media più utilizzati.”