Beyond Net Zero, l'Hackaton di Erg e Talent Garden Genova premia la migliore idea per un futuro sostenibile - Genova 24

Genova. Premiata la migliore idea nata dall’hackathon “Beyond Net Zero”, lanciato da ERG in collaborazione con Talent Genova e Master SAFE in gestione delle Risorse Energetiche, per individuare il business model di ERG al 2050. L’iniziativa è inserita all’interno del Programma #All4ClimatelyItaly2021, il calendario di eventi volto a promuovere il 2021 come l’anno dell’Ambizione Climatica, promosso dal Ministero dell’Ambiente.

Nel corso dell’evento conclusivo,che si è svolto oggi a Genova nella sede di Liguria Digitale, agli Erzelli, le 10 proposte ammesse alla fase finale dell’hackathon sono state presentate ad una giuria composta da manager e docenti universitari.

A risultare vincitore della prima edizione di “Beyond Net Zero” è stato il progetto Rural Renewable Energy Communities, presentato dal team composto da Irene Fontana e Lorenzo Gini, che si è articola sullo sviluppo di comunità rurali energetiche sostenibili.

Il progetto vincitore del concorso propone una visione innovativa per ERG al 2050, declinando i suoi valori fondanti in uno scenario internazionale in cui l’innovazione tecnologica, ambientale e sociale sono al servizio della sostenibilità, prendendo spunto dalla strategia ESG (Environmental, Social and corporate Governance) dell’azienda.

I vincitori di “Beyond Net Zero” si sono aggiudicati uno stage a Talent Garden Genova, una work station per un anno presso il Talent Garden Genova e un viaggio in UK per presentare il proprio concept in occasione dell’evento COP26, in programma a Glasgow (Scozia) dal primo al 12 novembre 2021.

“Beyond Net zero” conferma l’impegno di ERG nell’ambito della formazione e educazione della Next Generation, che rappresenta uno dei principali obiettivi del piano ESG, strettamente integrato alla strategia di business. Con questo obiettivo, ERG si impegna a coinvolgere entro il 2025 circa 20.000 studenti in Italia e all’estero in programmi e iniziative di formazione.