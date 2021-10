Baiardo, Fabrizio Barsacchi: "Siamo contenti del percorso che stiamo facendo, onore al Busalla" - Genova 24

Genova. Baiardo e Busalla si sono affrontate a viso aperto, senza esclusione di colpi per gli oltre novanta minuti di gioco, dando vita ad una bellissima partita.

I neroverdi, più concreti in fase di realizzazione, si sono imposti per 2 a 1, centrando così il terzo successo in quattro partite di campionato giocate.

Fabrizio Barsacchi, direttore sportivo dell’Angelo Baiardo, commenta: “Sono contento sicuramente per la vittoria, perché abbiamo fatto una buona prestazione ma un po’ a sprazzi, a volte un po’ meglio, a volte un po’ peggio”.

Barsacchi riconosce i meriti della squadra avversaria. “Onore al Busalla – dichiara – perché è venuto qua con una squadra rimaneggiata: aveva praticamente tutto il centrocampo titolare fuori e ha perso un altro paio di ragazzi per infortunio. Il Busalla può essere contento della prestazione che ha fatto: è vero che non ha raccolto i tre punti, però ha fatto un’ottima prestazione che gli rende merito, nonostante le tante assenze e gli imprevisti in corso d’opera”.

Il Baiardo, soprattutto nel primo tempo, ha giocato una grande partita, in maniera attenta e concentrata, cercando molto l’ampiezza del campo con continui cambi di gioco. “Sicuramente è un modo di giocare su cui l’allenatore lavora tanto e bene – ammette il Ds -. A volte riesce meglio, a volte non riesce, comunque siamo contenti del percorso che stiamo facendo“.

“Sono contento che oggi è entrato dalla panchina Peirotti che ha fatto un gran gol e ha riportato in vantaggio il Baiardo in un momento che, probabilmente, se fossero passati cinque minuti non so se poi saremmo riusciti a portare a casa l’intera posta. Quindi – conclude Barsacchi – merito a lui, merito a tutti noi: bravi tutti”.