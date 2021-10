Autostrade, domenica di code in Liguria. E un'altra squadra di calcio arriva in ritardo - Genova 24

Genova. Code e allentamenti durante il pomeriggio sul nodo autostradale ligure per i cantieri di manutenzione.

In A26 coda tra Voltri e Masone in direzione Gravellona e coda di 4 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

In A7 Milano-Serravalle-Genova coda di 2 km tra Busalla e Ronco Scrivia in direzione Milano.

Sempre in A7 coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e Busalla. In A12 coda di 5 km tra Lavagna e Rapallo per lavori in direzione Genova e coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari per lavori.

In A10 coda tra Finale Ligure e Spotorno fino a 9 km che ha rallentato anche una squadra di calcio di prima categoria che è arrivata in ritardo sul campo di gara.