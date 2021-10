Auto esce di strada e finisce contro un muro, feriti i tre giovani a bordo - Genova 24

Genova. Incidente ieri sera a Ne, in Val Graveglia, nell’entroterra del levante. Intorno alle 22 un’auto con a bordo tre giovani è uscita di strada ed è finita contro un muro.

Lo schianto sulla strada statale non distante dalla cava di Frisolino. Sul posto 118 e vigili del fuoco per bonificare il luogo dell’incidente.

I ragazzi sono stati soccorsi e trasportati in codice giallo all’ospedale di Lavagna. Non sono in gravi condizioni.

Le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente sono state affidati ai carabinieri.