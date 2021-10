Autisti senza green pass, le previsioni di Amt: "Soppresse il 10% delle corse in provincia, servizio abbastanza regolare in città" - Genova 24

Genova. Sulla base delle segnalazioni preventive di assenza per mancanza di Green Pass ricevute a oggi dal personale, Amt comunica le previsioni in vista di domani, primo giorno di obbligatorietà del green pass per gli autisti dei bus spiegando di aver “messo in campo ogni possibile azione gestionale per sopperire alle possibili criticità del servizio”.

Per quanto riguarda il servizio provinciale Amt “prevede la soppressione di diverse corse di servizio, indicativamente meno del 10% del totale corse, come indicato in allegato. Risultano, invece, garantiti i servizi per disabili, scuolabus e scolastici supplementari”. Ecco il link all’elenco delle corse che saranno soppresse

Per quanto riguarda il servizio urbano, secondo l’azienda di trasporto pubblico “potrebbe verificarsi qualche irregolarità sulla frequenza ma il servizio sarà garantito con tutte le modalità di trasporto”.

La situazione è in via di assestamento e solo nella giornata di domani sarà possibile dimensionare più precisamente gli impatti sul servizio, anche in funzione delle assenze non preannunciate.

L’azienda fornirà ulteriori informazioni sulle eventuali variazioni di servizio.