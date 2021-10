Autisti senza green pass, Amt assicura: "Lunedì servizio regolare a Genova e provincia" - Genova 24

Genova. Per la giornata di lunedì 25 ottobre, sulla base delle segnalazioni preventive di assenza per mancanza di green pass ricevute dal personale, Amt ha previsto servizio pressoché regolare a Genova e nell’area provinciale.

A comunicarlo è l’azienda stessa in una nota.

Per quanto riguarda la Ferrovia Genova-Casella tutte le corse programmate verranno erogate: la modalità sarà mista, treno e bus sostitutivo.

L’azienda fornirà ulteriori informazioni sulle eventuali variazioni di servizio.

Per far fronte alle carenze di organico Amt negli ultimi giorni ha fatto ricorso allo straordinario ma anche a un accordo con le aziende private di bus turistici alle quali sono state affidate alcune corse sul servizio provinciale. Negli ultimi giorni però le segnalazioni di autisti senza green pass sarebbero molto calate rispetto al momento dell’entrata in vigore della misura.

Il personale non vaccinato può fare il tampone a prezzo ulteriormente agevolato (meno di 15 euro) grazie alla convenzione con le farmacie comunali e altre convenzioni stipulate direttamente da Amt.