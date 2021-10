Attacco hacker all'Asl2 savonese: nella notte in down tutti i sistemi informativi - Genova 24

Savona. Regione Liguria comunica che questa notte l’Asl2 savonese ha subito un attacco hacker al suo sistema informatico: i tecnici, accortisi di quello che stava succedendo, secondo quanto riportato dall’azienda, avrebbero messo in down tutti i sistemi informatici per evitare danni ulteriori.

Ma non solo: per evitare la propagazione della contaminazione alla Rete Regionale gestita da Liguria Digitale, sono stati immediatamente interrotti con successo tutti i collegamenti con Asl2 isolando il focolaio che è quindi rimasto localizzato in Asl2. “I tecnici di Liguria Digitale – scrive in una nota la regione – sono al lavoro da questa notte per consentire la progressiva riattivazione in sicurezza dei servizi forniti da Regione Liguria all’azienda sanitaria”.

Contemporaneamente, con maggiori difficoltà, i tecnici della Asl savonese stanno lavorando per riattivare i servizi informatici interni alla Asl2. L’intervento tempestivo avrebbe comunque consentito di contenere il problema in modo che questa mattina possano essere garantiti, anche se con possibili rallentamenti, i servizi ai cittadini savonesi.