Attacco di panico in montagna, genovese in Toscana messo in salvo dall'elicottero - Genova 24

Genova. La brutta avventura è finita con un viaggio in elicottero verso il punto di soccorso dopo essere rimasto letteralmente bloccato dalle vertigini sul Monte Forato, in provincia di Lucca: a richiedere il soccorso un genovese 39enne di Sestri Levante, che in mattinata era partito per un’escursione in solitaria.

Ma l’altezza, e soprattutto l’esposizione sul vuoto dei sentieri che portano sulle due cime del caratteristico monte della alpi apuane, hanno giocato un brutto scherzo all’escursionista: una volta trovatosi quasi in vetta è stato colta da un attacco di panico, rimanendo in questo modo ferma a metà strada.

A soccorrerlo un tecnico del soccorso alpino toscane della stazione versiliese, che lo ha tranquillizzato in attesa dell’arrivo dell’elicottero: da lì poi il viaggio fino alla base del Cinquale, dove è stato rifocillato e consolato per questa brutta avventura.