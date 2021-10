Asl 3, ecco le chiusure anticipate causa allerta: si fermano anche i vaccini - Genova 24

Genova. Asl3 comunica tutti i dettagli sulle chiusure anticipate alle 12 (e per alcuni servizi è prevista la chiusura tutto il giorno) causa allerta rossa prevista per oggi. Si ricorda che gli utenti prenotati per visite o accertamenti verranno ricontattati dai servizi per fissare un nuovo appuntamento.

In relazione al bollettino emesso dalla protezione civile che prevede nel territorio di Asl3 l’allerta rossa (massimo rischio meteorologico) dalle 14 alle ore 24 di lunedì 4 ottobre si comunicano le seguenti disposizioni:

DISTRETTO 8

STRUTTURE APERTE AL MATTINO E CHIUSE AL PUBBLICO A PARTIRE DALLE ORE 12 nella giornata di lunedì 4 ottobre:

• Cogoleto (Distretto 8): Poliambulatorio via Isnardi 3

• Arenzano (Distretto 8): Poliambulatorio di Piazza Golgi 26r

• Campo Ligure (Distretto 8): Poliambulatorio Via Rossi 33

• Rossiglione (Distretto 8): Poliambulatorio via Roma 36

• Masone (Distretto 8): Poliambulatorio Via Massolo 1

• Zona Voltri (Distretto 8): Sede distrettuale Via Camozzini 15

• Zona Voltri (Distretto 8): Sede distrettuale piazza Odicini

• Zona Voltri (Distretto 8): URP/Sportello Unico Distrettuale Via Camozzini 95r

• Zona Pra’ (Distretto 8): Palazzo della Salute di Villa De Mari, via De Mari 1b

• Zona Pra’ (Distretto 8): ambulatorio Medicina dello Sport, via Prà 64r (all’interno della fascia di rispetto)

• Zona Pegli (Distretto 8): Palazzo della Salute Martinez, via Pegli 41

DISTRETTO 9

STRUTTURE APERTE AL MATTINO E CHIUSE AL PUBBLICO A PARTIRE DALLE ORE 12 nella giornata di lunedì 4 ottobre:

• Zona Sestri Ponente (Distretto 9): Palazzo della Salute ex Manifattura Tabacchi Via Soliman 7

• Zona Sampierdarena (Distretto 9): Palazzo della Salute Fiumara Via degli Operai 80

• Zona Sampierdarena (Distretto 9): via Agnese, 1c (sede Nucleo Salute Scuola)

• Zona Sampierdarena (Distretto 9): Villa Bombrini (sede tamponi e vaccinazioni)

DISTRETTO 10

STRUTTURE APERTE AL MATTINO E CHIUSE AL PUBBLICO A PARTIRE DALLE ORE 12 nella giornata di lunedì 4 ottobre:

• Zona Bolzaneto (Distretto 10): Poliambulatorio di Via Bonghi, 6

• Zona Certosa (Distretto 10): Poliambulatorio Via Canepari 64r

• Zona Rivarolo (Distretto 10): Poliambulatorio Celesia via P.N. Cambiaso

STRUTTURE CHIUSE TUTTO IL GIORNO nella giornata di lunedì 4 ottobre:

• Busalla (Distretto 10): Sede consultoriale piazza Malerba 8

• Borgo Fornari – Comune di Ronco Scrivia (Distretto 10): Poliambulatorio di Via Trento e Trieste 130

DISTRETTO 11

STRUTTURE APERTE AL MATTINO E CHIUSE AL PUBBLICO A PARTIRE DALLE ORE 12 nella giornata di lunedì 4 ottobre:

• Zona Centro (Distretto 11): via Assarotti, 35

• Zona Centro (Distretto 11): via XII Ottobre

• Zona Caricamento – Centro storico (Distretto 11): Centro prelievi Asl3-Osp. Evangelico presso ACISMOM (Ordine di Malta), vico a sinistra di S. Pancrazio 2

DISTRETTO 12

STRUTTURE APERTE AL MATTINO E CHIUSE AL PUBBLICO A PARTIRE DALLE ORE 12 nella giornata di lunedì 4 ottobre:

• Zona San Fruttuoso (Distretto 12): Poliambulatorio di via Archimede 30 A

• Zona Marassi (Distretto 12): via Canevari 38-168 A/R

• Zona Staglieno (Distretto 12): Struttura Cidimu Passo Ponte Carrega 30 r (Centro Prelievi ASL 3 Genovese)

• Zona Struppa – Valbisagno (Distretto 12): Palazzo della Salute di Via Struppa 150

DISTRETTO 13

STRUTTURE APERTE AL MATTINO E CHIUSE AL PUBBLICO A PARTIRE DALLE ORE 12 nella giornata di lunedì 4 ottobre:

• Zona Quarto (Distretto 13): Casa della Salute di Quarto

• Recco (Distretto 13): Casa della Salute ex Ospedale di Recco

STRUTTURE CHIUSE AL PUBBLICO TUTTO IL GIORNO nella giornata di lunedì 4 ottobre:

• Zona Quarto (Distretto 13): sospensione per tutta la giornata dei seguenti servizi:

– accessi modulo diurno presso Centro Residenziale e Semi-residenziale Disabili

– sospensione trasporti per visite specialistiche esterne dei pazienti ospitati nel Reparto Disabili;

– ambulatorio tossina botulinica tutto il giorno

VACCINAZIONI ANTI COVID

Sedi vaccinali aperte la mattina e chiuse a partire dalle ore 12:

• Palazzo della Salute Fiumara

• Poliambulatorio Celesia

• Casa della Salute di Quarto

• Villa Bombrini

• Hub Sala Chiamata del Porto

• Hub Teatro della gioventù (chiuso a partire dalle 13)

CONSULTORI

Il Consultorio Asl3 è aperto la mattina con chiusura anticipata di tutte le sedi alle ore 12. Sono sospese dalle ore 12 anche le attività del Nucleo Salute Scuola.

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

• Sert distretto 9 e 10 presso ex Ospedale Celesia: chiuso dalle 12

• Sert Via Canevari: chiuso dalle 12

• Centro Salute Mentale (CSM) Voltri via Lemerle 17: chiuso dalle 12

• Centro Salute Mentale (CSM) Fiumara: chiuso dalle 12

• Centro Salute Mentale (CSM) Struppa: chiuso dalle 12

• Centro Salute Mentale (CSM) Bolzaneto: chiuso dalle 12

• Neuropsichiatria infantile distretto 8: chiusa dalle 12

• Neuropsichiatria infantile distretto 9 Sestri Ponente: chiusa dalle 12

• Neuropsichiatria infantile distretto 9 Fiumara: chiusa dalle 12

• Neuropsichiatria infantile distretto 10 Bolzaneto: chiuso dalle 12

• Neuropsichiatria infantile distretto 12 Via Archimede e Struppa: chiuso dalle 12

• Centri diurni di tutto il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze: chiusi dal mattino

Per emergenze gli utenti del Sert di Via Canevari si potranno rivolgere al Sert di Quarto fino alle 16; per emergenze gli utenti del Sert dei Distretti 9 e 10 si potranno rivolgere al Sert di Voltri (Distretto 8) fino alle 19

MEDICINA LEGALE

Per quanto concerne la Medicina Legale gli ambulatori sono aperti di mattina e chiusi a partire dalle ore 12. Sospesa attività Commissione Patenti al pomeriggio. Gli utenti prenotati per visite o accertamenti verranno ricontattati per fissare un nuovo appuntamento.

ALTRI SERVIZI

Anche le attività ambulatoriali negli ospedali Asl3 (Villa Scassi, Padre Antero Micone, Gallino e La Colletta) verranno sospese alle ore 12.

Inoltre saranno sospesi in via cautelativa su tutto il territorio di ASL i servizi di Cure Palliative, Cure Domiciliari, Visite specialistiche domiciliari, Prelievi a Domicilio e GSAT a partire dalle 12; i Centri diurni rimarranno chiusi dal mattino e quindi tutto il giorno

Le prestazioni verranno recuperate. Si raccomanda ai cittadini – comunque – di osservare le indicazioni della Protezione Civile e dei Comuni.