Via Cambiaso, arrestato pusher 30enne: trovati in casa oltre 7mila euro, droga e bilancino - Genova 24

Genova. Un uomo di 30 anni, non di nazionalità italiana, è stato arrestato dalla polizia per possesso e spaccio di droga.

Inoltre durante la perquisizione dell’abitazione, in via Cambiaso, gli agenti hanno trovato diversi contenitori con 25 grammi di cocaina e 12 grammi di cannabis già suddivisa in dosi pronte per essere vendute.

Oltre alla droga, in vari portafogli nascosti sotto il mobilio sono stati trovati oltre 7mila euro, un bilancino di precisione dentro la cappa della cucina, svariati monili in metallo giallo e pietre e 3 cellulari.