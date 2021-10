Sub morto in mare davanti a Sestri Levante, è stato travolto da una barca - Genova 24

Sestri Levante. Un subacqueo è morto in un incidente avvenuto in mare, un centinaio di metri davanti al porto di Sestri Levante, nel primo pomeriggio di oggi.

L’uomo stava praticando pesca in apnea quando è stato travolto da una barca in passaggio nella baia. L’impatto è stato violento, vista la velocità dell’imbarcazione e quando i soccorsi sono arrivati non c’era già più nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimazione. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sul posto oltre ai medici e i sanitari del 118, vigili del fuoco e guardia costiera. Il corpo è stato recuperato ma si indaga sull’esatta dinamica di quanto accaduto.

L’uomo, un turista di Bolzano, si trovava in mare per un immersione con una coppia di amici, non distante dalla diga del porto. Il conducente del natante che lo ha travolto ha subito chiamato aiuto.