Anche la genovese Lorena in finalissima nel concorso Miss Mamma italiana - Genova 24

Genova. C’è anche una mamma di Genova in finale a Riccione per le fasi finali del concorso Miss Mamma Italiana Evergreen 2021. Organizzata dalla Te.Ma Spettacoli si concluderanno questa domenica.

Si chiama Lorena Brunato, ha 60 anni, ed è di professione naturopata. Abita a Genova ed è mamma di Stefano e Claudio, di 29 e 26 anni.

“Miss Mamma Italiana” è una produzione esclusiva Te.Ma Spettacoli, è il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia con marchio registrato, dedicato alla figura della mamma, l’intento non è quello di premiare solo la bellezza, ma valorizzare la figura della mamma, come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società.

Il concorso si è suddiviso in tre categorie: “Miss Mamma Italiana” per le mamme dai 25 ai 45 anni (la Finale si è tenuta lo scorso mese di settembre ed ha visto vincitrice la 30enne bergamasca Silvia Palamà); “Miss Mamma Italiana GOLD” per le mamme dai 46 ai 55 anni (la Finale si è tenuta lo scorso mese di luglio ed ha visto vincitrice la 52enne vicentina Barbara Pellizzari) e “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene Arianne, Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.