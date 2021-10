Alluvione, Toti accusa la sindaca di Rossiglione: "Non usi il maltempo per ritagliarsi visibilità" - Genova 24

Genova. “Spesso ho sentito le voci dei sindaci, spesso le ho sentite accanto ai cittadini. Qualche volta invece ho sentito qualche stridolio un po’ stonato, forse anche un po’ esagerato. Credo che un sindaco serio non dovrebbe usare il maltempo che ha colpito i suoi cittadini per ritagliarsi momenti di visibilità di cui evidentemente sente il bisogno”.

Così il presidente Giovanni Toti, interpellato dai giornalisti a margine di un evento a Palazzo Tursi, risponde implicitamente a Katia Piccardo, sindaca di centrosinistra in forza a Rossiglione, che proprio ieri ai nostri microfoni aveva lanciato un forte appello alle istituzioni regionali. La polemica risale tuttavia a un post su Facebook pubblicato dal Comune di Rossiglione all’indomani dell’alluvione che ha messo in ginocchio il paese della Valle Stura.

“Ringraziamo di cuore” i vigili del fuoco “per non averci mai lasciati soli. Ci sono, invece, assenze molto pesanti, ma si affronteranno a tempo debito”, si legge. “Abbiamo dovuto provvedere noi anche su emergenze che non ci competevano – aveva aggiunto ieri Piccardo -. Abbiamo persino messo uomini su una frana. Dopo 19 ore di piogge costanti con quantitativi che sono stati ben oltre quelli registrati nella alluvione del 1977 il territorio è al collasso”.

Per Toti si tratta di “bisogno di visibilità, bisogno che non ha, per quanto riguarda la Regione, visto che stamattina l’assessore Giampedrone era lassù a fare la ricognizione dei danni come sempre facciamo. Nessun comune è stato mai lasciato solo da questa Regione, né nell’immediata emergenza né con la nostra colonna mobile né tantomeno da un piano gigantesco di messa in sicurezza del territorio che ha visto un miliardo tra difesa delle coste, difesa del suolo, regimentazione delle acque”:

“Credo che i sindaci, specie alcuni sindaci con una verve polemica particolarmente forte e un po’ di egolatria connessa dovrebbero avere una fotografia un po’ più realistica della realtà. Capisco le difficoltà subite da un’amministrazione ma la pioggia non consente a nessuno di dire inesattezze”, ha concluso il governatore.