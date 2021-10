Allerta rossa, lo sciopero del porto di Genova prorogato fino a domattina - Genova 24

Genova. La proroga dell’allerta rossa fino alle 6 di domani mattina porta con sé anche il prolungamento fino alla stessa ora dello sciopero dei lavoratori del porto di Genova.

Lo hanno deciso le organizzazioni sindacali subito dopo l’annuncio della protezione civile: Lo sciopero ha l’obiettivo di garantire la sicurezza dei lavoratori visto il mancato “percorso per affrontare le problematiche ancora irrisolte sul tema”.

“Vista l’allerta rossa meteo diramata dalla Protezione Civile – avevano spiegato con una nota congiunta Filt-Cgil Fit-Cisl Uiltrasporti – vista la mancata installazione delle centraline meteo da parte dell’AdSP e la mancanza di informazioni precise sui tempi di entrata in funzione delle stesse; visto che ad oggi non è arrivata alcuna convocazione per proseguire il percorso per affrontare le problematiche ancora irrisolte sul tema dell’allerta meteo come convenuto negli incontri svoltisi presso la Prefettura e l’AdSP; Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti del porto di Genova dichiarano lo sciopero di tutte le prestazioni”.

“L’astensione dal lavoro riguarda tutti i lavoratori degli art. 16-17-18 della Legge 84/94, dei dipendenti della AdSP e della manovra ferroviaria – si legge nella nota – Anche se le attività portuali non sono soggette alla disciplina di cui alle LL. 146/1990 e 83/2000, come confermato dal Tribunale di Roma con sentenze del 7 luglio 2004 e 26 ottobre 2004, si dichiara in anticipo, per quanto ovvio, che ove lo sciopero si rendesse inevitabile saranno garantite tutte le prestazioni che possano in qualche modo coinvolgere i diritti della persona costituzionalmente garantiti e in particolare tutti i diritti che riguardino la vita, la salute, la libertà, la sicurezza, l’igiene, la vita di animali, la salvaguardia di merci deperibili, gli approvvigionamenti essenziali, i collegamenti da e per le isole. Viene richiesta quindi la convocazione urgente degli incontri, così come definito, per affrontare tutte le problematiche riguardanti e collegate con l’allerta meteo”.

Lo sciopero, cominciato alle 14 oggi con il secondo turno, terminerà alle 6 di martedì 5 ottobre