Allerta rossa a Genova: verso la chiusura. Previsti nubifragi e criticità fin dal mattino - Genova 24

Aggiornamento ore 16:40: Il Coc (centro operativo comunale) è ancora riunito per decidere sulla chiusura delle scuole e altri provvedimenti previsti per domani. Al termine della riunione sarà data l’ufficialità, anche se come anticipato, l’orientamento sarebbe quello di chiudere tutte le scuole dal mattino.

Genova. Con la diramazione dell’avviso di allerta rossa prevista domani dalle ore 14, sul tavolo del Comune di Genova come su quello di tutte le amministrazioni comunali interessate, si sta ponendo la questione dell’eventuale chiusura delle scuole.

Il problema principale è l’orario: l’allerta rossa scatterà alle 14 del pomeriggio di domani, orario che di fatto taglia in due il mondo della scuola, visto che se per le superiori e le medie potrebbe non arrecare eccessivo disagio (salvo avere migliaia di studenti e famiglie per le strada in fase di rientro), per le scuole dell’infanzia e primarie di fatto spezza in due la giornata.

Per quanto riguarda il Comune di Genova si sta per riunire il Coc (Centro operativo comunale), che nel pomeriggio deciderà cosa fare: a pesare sulla situazione è comunque l’allerta arancione che scatterà questa sera e che significa rovesci importanti e persistenti su tutto il territorio. Cosa che potrebbe portare a criticità considerevoli per la viabilità e la sicurezza, come abbiamo visto in queste ore.

Quindi seguendo una logica cautelativa, e per evitare di avere migliaia di genovesi in strada negli orari peggiori si potrebbe arrivare ad una chiusura di tutte le scuole. Secondo fonti qualificate questo sarebbe l’orientamento della civica amministrazione che si sta riunendo in questi minuti nel Coc. Ma la decisione definitiva arriverà nelle prossime ore.