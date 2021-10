Allerta meteo, l'hub vaccinale del Teatro della Gioventù chiuderà nel pomeriggio: le prenotazioni saranno riprogrammate - Genova 24

Genova. Vista l’allerta meteo che domani interesserà la città di Genova, in particolare dalle 14 come rossa, tutte le attività pomeridiane dell’hub vaccinale del Teatro della Gioventù saranno sospese dalle 12 di domani.

Lo comunica Ascom Salute, che gestisce l’ambulatorio: con Liguria Digitale sono partite le operazioni di riprogrammazione delle prenotazioni previste per il pomeriggio che saranno ricalendarizzate con i medesimi orari martedì 5 ottobre.

La decisione è stata presa in osservanza delle disposizioni riguardo le aree a rischio, come è tutta quella parte del centro città considerata zona esondabile per quanto riguarda il bacino del Bisagno, che scorre, come è noto, poco distante.

L’appello è quello di rispettare questo avviso, senza creare intasamenti e situazioni di criticità: nessuna vaccinazione fuori dalle prenotazioni della mattina sarà effettuata.