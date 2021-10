Allerta meteo: a Rossiglione frana su un palazzo e strade allagate, preoccupano rii e torrenti - Genova 24

Rossiglione. Situazione difficile per il maltempo a Rossiglione, in Valle Stura, dove una frana questa mattina ha investito un caseggiato in via Airenta. La stessa strada fu teatro di un episodio simile a dicembre del 2018 quando furono evacuate 48 persone residenti in un palazzo vicino.

Sul posto vigili del fuoco e protezione civile. Da quanto fa sapere la sindaca Katia Piccardo, al momento gli abitanti non sono stati evacuati ma sono in corso verifiche sulla stabilità del fronte. All’interno ci sono 14 nuclei familiari.

Per ora Rossiglione è il comune della provincia di Genova più colpito dal disastroso temporale autorigenerante che ha provocato frane ed esondazioni nel Savonese. La stazione meteo locale ha registrato quasi 400 millimetri di pioggia in 12 ore. Il sottopasso della ferrovia è stato chiuso per allagamento. Problemi analoghi anche al cavalcavia Sant’Anna a Rossiglione Superiore.

Sotto controllo al momento il livello dello Stura visto che le precipitazioni non hanno interessato la zona del Turchino. Preoccupano invece i rii minori e il torrente Gargassa, il cui livello si sta alzando.

Due squadre di operai stanno intervenendo in Sant’Anna e presso il sottopasso. Ieri sera i tecnici Anas erano invece intervenuti per liberare la strada per Campo Ligure da alcuni massi caduti. Attenzione anche alle autostrade: sulla A26 forti allagamenti segnalati tra Ovada e Voltri in diversi tratti, gallerie comprese.